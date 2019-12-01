Premia Gobierno de Oaxaca a ganadores del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Oaxaca llevó a cabo la ceremonia de premiación de la trigésima segunda edición del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025 en la que destacó la creatividad, expresión artística y reflexión de las y los participantes a través del tema: “Mi camino a los 60”.

El titular de la Subsecretaría de Migración y Población de la Secretaría de Gobierno (Sego), Leonardo Díaz Jiménez, reconoció la visión de niñas, niños y jóvenes plasmadas en obras que retratan las acciones para llegar activos y saludables a los 60 años de edad.

Durante esta ceremonia realizada en la Biblioteca Andrés Henestrosa, las piezas ganadoras en cada categoría y que representarán a Oaxaca en la fase nacional del certamen fueron: “La tejedora de vida” de Lía Anastacia Molina Gonzáles; “Mi libro de vida” de Yamilet Pérez Herrar; “Mi yo del futuro, sano y feliz” de Carlos Jason Carrera Pérez y ”Sembrar buenos hábitos, cosechar años felices” de Sadrac Eduards Santiago Hernández.

Cabe destacar que en esta edición convocada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) se recibieron más de 180 obras provenientes de las ocho regiones del estado; destacando los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y Cosolapa por su amplia participación con 74, 26 y 12 entregas, respectivamente.