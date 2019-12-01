"Positiva" visita de alto comisionado de la ONU a México, opina Segob

Ciudad de México, a 21 de abril 2026.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, calificó como “positiva” la visita del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“El resultado (de la reunión) fue positivo. Fue un diálogo y fue en dos sentidos”, declaró durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México.

Cabe señalar que la reunión entre la funcionaria federal y el representante del organismo global ocurrió pocas semanas después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) expresó en un informe la posibilidad de que la situación de los desaparecidos en México, con más de 130 mil personas sin localizar, pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura.

La secretaria Rodríguez Velázquez explicó que el encuentro se desarrolló en dos sentidos: por un lado, el Gobierno federal expuso el funcionamiento del sistema de derechos humanos en la República Mexicana y, por otro, escuchó observaciones y comentarios del representante de la ONU.

“Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado”, señaló.