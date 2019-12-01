Por segundo día consecutivo mantienen bloqueo en la Pátzcuaro-Quiroga para exigir aparición de Leodegario Ceras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 12:18:27
Tzintzuntzan, Michoacán, a 23 de agosto 2025.- Familiares y amigos de Leodegario Ceras Cuiriz bloquearon por segundo día consecutivo la carretera Pátzcuaro-Quiroga, a la altura de la comunidad de Sanabia, en el entronque hacia Ihuatzio.

Los manifestantes solicitan la intervención de las autoridades para dar con el paradero del hombre, de 50 años de edad, quien desapareció el pasado 21 de agosto en el municipio de Quiroga, de acuerdo con sus familiares y amigos.

El grupo de manifestantes, conformado por alrededor de 40 personas, colocó vehículos sobre ambos carriles de la carretera para impedir el paso vehicular.

De igual forma, llevaron de carteles y consignas, en lo que expresaron su demanda de una búsqueda efectiva que permita encontrar con vida a su familiar.

Los inconformes señalaron que no retirarán el bloqueo hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades. Hasta el momento, no se ha reportado la presencia de personal de seguridad ni de representantes gubernamentales en el lugar de la protesta.

