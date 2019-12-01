Por fuertes lluvias cierran carretera federal en Chiapas; puente es destruido por la corriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 12:48:32

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 19 de septiembre de 2025.- Las lluvias intensas registradas en la Sierra Madre de Chiapas, derivadas de la tormenta tropical número 33 ocasionaron afectaciones en la red carretera del sur del estado.

La carretera federal 200, que conecta la frontera de Guatemala con el estado de Oaxaca por la costa del Pacífico, presenta cierres parciales.

Las autoridades locales reportaron daños en varios tramos, entre ellos Pijijiapan-Mapastepec y Mapastepec-Escuintla.

Además, el puente del río Pacaya, ubicado cerca de la comunidad Ruiz Cortínez, quedó fuera de operación tras el desprendimiento del anclaje que lo conectaba con la carretera.

Durante la noche del viernes 19 de septiembre, un vehículo volcó al cruzar por el puente afectado.

El ayuntamiento de Mapastepec informó sobre la apertura de cinco albergues para personas que residen en zonas cercanas a cuerpos de agua en el salón San Pedro Apóstol, la casa ejidal, la Unidad Deportiva, la sede de la Unicach y la capilla de Guadalupe.

El nivel de los ríos en ese municipio se mantiene en condiciones críticas. Las autoridades locales exhortaron a la población a consultar los canales informativos oficiales y evitar cruzar afluentes en crecimiento.