Popularidad de Sheinbaum aumenta a inicios del 2026 según encuestas; supera el 77%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:31:35

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- El nivel de aceptación por el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el inicio de 2026 registró un aumento en comparación con el último mes del 2026, al alcanzar el 77.5 por ciento, según la encuesta de FactoMétrica y Reporte Índigo, levantada entre 19 y 22 de enero del presente año.

Lo anterior implica que más de siete de cada 10 ciudadanos aprueban el desempeño y respaldan a la mandataria mexicana.

Además, el ejercicio demoscópico preguntó a los encuestados si avala la forma de gobierno y las estrategias de la administración federal, a lo que el 73.2 por ciento respondió de manera positiva.

Por otra parte, en cuanto a la imagen presidencial, un 78.1 por ciento se muestra satisfecho, mientras que en términos de cercanía con el pueblo, el porcentaje fue del 70%.

Igualmente, en lo que respecta al manejo de crisis, relación con Estados Unidos y programas sociales, la jefa del Ejecutivo federal obtuvo 72.4 por ciento de afirmación.