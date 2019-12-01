Polémica por la reforma de 40 horas laborales; oposición exige dos días de descanso para los mexicanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:01:57

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- Ante las críticas de partidos de oposición por plantear un mínimo de un día de descanso semanal —y no dos— dentro de la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, defendió la iniciativa en la Cámara de Diputados y afirmó que forma parte de lo que llamó una “primavera de los derechos laborales” en el país.

Durante su participación en comisiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario respondió a legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, quienes cuestionaron que el texto señale seis días de trabajo por “al menos uno” de descanso. Bolaños insistió en que lo central es que la Constitución establezca claramente la jornada máxima de 40 horas semanales.

Explicó que la reforma es resultado de conversaciones con empresarios y trabajadores, y que está alineada con estándares y prácticas laborales internacionales.

Precisó que el proyecto indica que por cada seis días laborados se deberá otorgar, como mínimo, un día de descanso con salario íntegro, pero subrayó que esto no impide que puedan existir dos días libres a la semana.

El secretario aseguró que la reducción de horas no implicará disminución de salarios. Por el contrario, dijo, busca dignificar y dar mayor valor al trabajo en México.

Desde la oposición, la diputada Annia Gómez, del PAN, señaló que la demanda histórica de los trabajadores ha sido no solo reducir la jornada a 40 horas, sino establecer dos días de descanso obligatorios. Cuestionó por qué, si el partido gobernante tiene mayoría en el Congreso, no impulsó desde el inicio una propuesta que incluyera ambos días de descanso y por qué se plantea una aplicación gradual.

El coordinador del PRI en la Cámara, Rubén Moreira, reiteró que su partido propone un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso.

También criticó que la implementación sea paulatina y cuestionó que no se aplique de inmediato, incluso para grandes empleadores.

Por su parte, la diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, expresó sorpresa porque la iniciativa presidencial contemple seis días laborales por uno de descanso, cuando previamente —dijo— había coincidencia entre fuerzas políticas en establecer dos días libres.

Además, advirtió que dejar el tema en manos de acuerdos individuales podría afectar a la mayoría de los trabajadores, ya que muchos no están sindicalizados y tendrían menor capacidad de negociación.