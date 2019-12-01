Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Se realizarán 16 Ferias del Bienestar y se visitarán un millón 282 mil 948 viviendas

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2025.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Gobernación y de Bienestar, informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizarán durante noviembre y diciembre de 2025, 16 Ferias del Bienestar, 4 Sí al Desarme, Sí a la Paz y 2 Tianguis del Bienestar. Además de que se lleva a cabo una visita casa por casa a un millón 282 mil 948 viviendas de los 113 municipios de la entidad.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que, el 9 de diciembre, se presentará un informe integral sobre las acciones que realizan todas las dependencias del Gobierno de México en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Una parte del Plan Michoacán, que es una visita casa por casa, que estamos haciendo a todos los habitantes de Michoacán, a todas las viviendas y les llamamos Ferias del Bienestar que es presencia de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales en los municipios de Michoacán”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la dependencia a su cargo tiene como encargo coordinar las Ferias para el Bienestar, en las que participan 53 dependencias federales y en las que se ofertan los Programas para el Bienestar, los servicios del Gobierno de México en materia de salud, impulso a actividades comunitarias, de cultura y deporte, así como para fomentar la participación ciudadana.

Detalló que al momento se han realizado Ferias de Bienestar, en los municipios de: Coeneo donde se han brindado 19 mil 130 atenciones a través de 29 dependencias, así como en Morelia con la participación de 53 dependencias de los tres niveles de gobierno que proporcionaron 7 mil 743 atenciones. En tanto que, ya inició la implementación de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la que al momento ya se han intercambiado 15 armas cortas, dos largas y seis granadas, mientras que, únicamente en el municipio de Zamora se han canjeado dos armas cortas, tres largas y 26 granadas.

El calendario de las Ferias del Bienestar es el siguiente: Zamora, el 27 de noviembre y 11 de diciembre; en Jiquilpan, el 16 de diciembre; en Zacapu, el 19 y 21 de noviembre; en Uruapan, el 9 de diciembre; en Apatzingán, el 2 de diciembre; en Lázaro Cárdenas, el 4 y 10 de diciembre; en Puruándiro el 10 de diciembre; en Hidalgo, el 17 de diciembre; Morelia, 26 de diciembre; Zitácuaro, el 5 de diciembre; Pátzcuaro el 19 de diciembre; Huetamo, el 3 de diciembre; y Múgica, por definir fecha.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, a la fecha, 2 mil 337 servidores públicos de más de 20 dependencias han realizado 129 mil 724 visitas casa por casa en 95 municipios de la entidad, con el objetivo de aplicar un cuestionario en el que se pregunta si se recibe algún Programa para el Bienestar, además de que se explica en qué consiste el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es una estrategia integral de 12 ejes que comprenden más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos (mdp) para garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno.