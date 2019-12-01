Plan B de reforma electoral busca disminuir privilegios y austeridad republicana: Rosa Icela Rodríguez

Plan B de reforma electoral busca disminuir privilegios y austeridad republicana: Rosa Icela Rodríguez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 07:52:48
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Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el denominado Plan B de la reforma electoral, el cual busca reducir costos y fortalecer la participación ciudadana bajo el principio de austeridad republicana. “Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, afirmó.

La funcionaria explicó que la propuesta contempla ampliar los periodos de revocación de mandato, con el objetivo de que la ciudadanía tenga mayores herramientas para evaluar a sus gobernantes. En ese sentido, planteó que este ejercicio se realice el 1 de junio del tercer o cuarto año de gobierno.

Entre los cambios estructurales, detalló la reducción de regidurías en municipios, la limitación a una sola sindicatura y la imposición de un tope presupuestal en los congresos locales. Además, se establece que funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales y órganos electorales estatales no podrán percibir salarios superiores al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La iniciativa también incluye modificaciones a leyes secundarias, como el cómputo inmediato en elecciones federales, convenios en materia de fiscalización, uso de tecnologías para supervisar recursos, reducción de sueldos, transparencia en remuneraciones de dirigentes partidistas, así como la prohibición de financiamiento extranjero y aportaciones en efectivo.

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