Pide PC a la ciudadanía de LC, Aquila y Coahuayana continuar resguardándose ante el paso de “Simon”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 11:47:48

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- Ante los riesgos que representa el paso del huracán Simon por el Pacífico mexicano, el Gobierno de Michoacán reiteró el llamado a la población de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas a permanecer resguardada en sus hogares durante este domingo, evitar desplazamientos innecesarios y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Luego de que este sábado se anunciara la suspensión de actividades no esenciales en los tres municipios costeros, por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Protección Civil estatal reitera la importancia de mantener las medidas preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado e inundaciones.

La institución hace un llamado a las familias a privilegiar su seguridad y evitar salir de sus viviendas, salvo en situaciones estrictamente necesarias o cuando las autoridades indiquen una evacuación preventiva, particularmente en aquellas comunidades ubicadas en zonas de riesgo.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada de playas, ríos, arroyos y desembocaduras, no intentar cruzar vialidades inundadas y tener preparada una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, agua y artículos de primera necesidad.

En el caso de las familias que habitan en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves, se pide identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por las autoridades.

El Gobierno de Michoacán reitera que la prioridad es salvaguardar la integridad y la vida de las familias, por lo que llama a la población de los tres municipios a no relajar las medidas de prevención durante este domingo y mantenerse atenta a la información oficial sobre la evolución del fenómeno meteorológico.

Finalmente, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia la ciudadanía puede comunicarse al 911, y deben atender en todo momento las recomendaciones de Protección Civil.