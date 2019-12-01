Pese a ir a la escuela 30% de alumnos de primaria no saben leer ni escribir, alerta ONG

Pese a ir a la escuela 30% de alumnos de primaria no saben leer ni escribir, alerta ONG
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 10:48:32
Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- Al menos el 30 por ciento de los alumnos de primaria en México, es decir, de entre 6 y 12 años de edad, no saben ni leer ni escribir, a pesar de asistir a las aulas, señaló la Fundación Zorro Rojo, creada en 2017.

En ese sentido, Alejandra García-Aldeco, directora de operaciones y programas de la organización civil (ONG), destacó que  más de 1.3 millones de alumnos de primero a tercer grados de primaria son atendidos con un modelo constructivista del aprendizaje, el cual busca garantizar que todo niño aprenda a leer y escribir antes de cumplir siete años.

“Actualmente estamos en 11 estados con una política de fortalecer aprendizajes fundamentales, así como incentivar la formación docente con una nueva propuesta didáctica y pedagógica en el aula”, indicó la experta.

Asimismo, en entrevista para el medio La Jornada, García-Aldeco subrayó que leer y escribir “son herramientas para aprender a lo largo de la vida y debieran manejarse con fluidez y autonomía, pues son la llave a otros conocimientos, pero también a la equidad”.

Además, resaltó que en México “no hay una meta común para que la comunidad, incluidos padres de familia, exijan que leer y escribir sea de los primeros aprendizajes que se aseguren en la escuela”.

Noventa Grados
