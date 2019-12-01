Permanecen cerradas oficinas del SAT en Puerto Vallarta por eventos violentos en el estado

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que el martes 24 de febrero permanecen suspendidas las actividades del Módulo de Servicios Tributarios (MST) de Puerto Vallarta, Jalisco. Las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención.
Las 167 oficinas y MST restantes en todo el país continuarán brindando atención de forma regular a las y los contribuyentes.
Este órgano tributario invita a mantenerse informados a través de los medios oficiales:
• Portal del SAT: sat.gob.mx
• Comunicados de Prensa
• Facebook: SAT México
• X: @SATMX
• Instagram: satmx
• YouTube: @satmx
• Tiktok: @sat_mx
Para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse a MarcaSAT al número 55 627 22 728, o bien, al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoría.