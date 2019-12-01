Permanecen cerradas oficinas del SAT en Puerto Vallarta por eventos violentos en el estado

Permanecen cerradas oficinas del SAT en Puerto Vallarta por eventos violentos en el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:58:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que el martes 24 de febrero permanecen suspendidas las actividades del Módulo de Servicios Tributarios (MST) de Puerto Vallarta, Jalisco. Las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención.

Las 167 oficinas y MST restantes en todo el país continuarán brindando atención de forma regular a las y los contribuyentes.

Este órgano tributario invita a mantenerse informados a través de los medios oficiales:

•    Portal del SAT: sat.gob.mx
•    Comunicados de Prensa
•    Facebook: SAT México
•    X: @SATMX
•    Instagram: satmx
•    YouTube: @satmx
•    Tiktok: @sat_mx 

Para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse a MarcaSAT al número 55 627 22 728, o bien, al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoría.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán, capturan a otro presunto partícipe en el caso Manzo
Detiene la Guardia Civil a tres pistoleros en Jiquilpan, Michoacán
En Ecuandureo, Michoacán, detiene la Guardia Civil al director de la Policía Municipal y 10 elementos que estarían coludidos con la delincuencia 
Vínculo sentimental abrió puerta al operativo federal contra "El Mencho"; así es su estructura familiar
Más información de la categoria
Casa Blanca atribuye operativo contra “El Mencho” al liderazgo de Trump
En Ecuandureo, Michoacán, detiene la Guardia Civil al director de la Policía Municipal y 10 elementos que estarían coludidos con la delincuencia 
Vínculo sentimental abrió puerta al operativo federal contra "El Mencho"; así es su estructura familiar
“El Mencho” fue ubicado en complejo residencial de lujo en Tapalpa; imágenes revelan lujos y devoción
Comentarios