Permanecen 16 policías hospitalizados tras la marcha del 2 de Octubre en CDMX; reportan 3 graves

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 10:20:05
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dio a conocer que hasta el momento permanecen 16 policías hospitalizados, de los cuales, tres se reportan como graves, después de que fueron agredidos por el bloque negro en la marcha por la conmemoración del 2 de octubre de 1968.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que fueron 94 policías los que requirieron ser trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica, pero 78 ya fueron dados de alta durante la noche.

Asimismo, precisaron que 16 de ellos, aún permanecen internados en observación, de los cuales, 3 se encuentran delicados de salud, por lo que tendrán que estar más tiempo en tratamiento.

A tráves de sus redes sociales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció la labor de los policías.

"Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad".

Cabe resaltar que fue durante la marcha que 350 personas encapuchadas provocaron disturbios, destrozos, vandalismo, así como el robo a negocios; la SSC informó que una persona fue detenida en posesión de joyas, debido a que se metió a la Joyería Bizarro.

 

