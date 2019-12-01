Pemex invertirá más de 30 mil mdp en combate a mercado ilícito de combustibles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 07:48:02

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que invertirá más de 30 mil millones de pesos en su estrategia de combate frontal al mercado ilícito y control de combustibles, lo que incluirá la coordinación con fuerzas de seguridad, nuevos equipos de vigilancia y monitoreo volumétrico.

Cabe señalar que, según el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos 2025-2035, se ha logrado eliminar 7 mil 337 tomas clandestinas y recuperar cerca de 51 millones de litros de hidrocarburo desde 2019.

Lo anterior equivale a un valor de más de mil millones de pesos, lo que ha permitido incrementar las ventas, especialmente en regiones fronterizas, señala el documento de la empresa productiva del Estado mexicano.

Asimismo, en el texto se destacó que el esfuerzo económico y de seguridad será posible gracias a la coordinación entre la estatal petrolera mexicana y las autoridades federales y estatales, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035, Pemex reforzará su estrategia integral de seguridad e inteligencia mediante una inversión de 10 mil 967 millones de pesos.