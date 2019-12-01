Pemex atiende fuga en pozo de Minatitlán y descarta riesgos para la población

Pemex atiende fuga en pozo de Minatitlán y descarta riesgos para la población
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 17:32:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya se encuentra atendiendo la fuga registrada en el pozo Concepción-134, ubicado en Minatitlán, Veracruz, el cual se encontraba fuera de operación desde 2003 debido al abatimiento de presión.

La empresa detalló que la fuga se originó por corrosión en conexiones superficiales. Asimismo, señaló que se han registrado eventos relacionados los días 8 y 11 de marzo, así como el 1 de abril, los cuales fueron atendidos mediante el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción.

Pemex aseguró que actualmente trabaja en la contención del incidente y descartó que exista algún riesgo para la población. Indicó que se mantienen activos los protocolos técnicos y de seguridad, así como el monitoreo permanente en la zona.

Finalmente, la petrolera precisó que continuará con las acciones necesarias para asegurar de manera definitiva el pozo y concluir con la restauración de las áreas impactadas.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras 42 horas de intensa búsqueda, localizan cuerpo de menor que fue arrastrado por el Río Bravo
Motociclista pierde la vida, al ser arrollado en la autopista México- Querétaro
Denuncian presunto envenenamiento de perros en Erongarícuaro; piden intervención de la FGE de Michoacán
Confirman asesinato del exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán: Fue secuestrado, maniatado y baleado
Más información de la categoria
Presenta Ernestina Godoy plan para transformar la procuración de justicia en México hacia 2029
Confirman asesinato del exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán: Fue secuestrado, maniatado y baleado
Reportan homicidio de exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán; habría sido hallado maniatado en camino de terracería
Nueva silla, mismo semáforo: Fanny Arreola presume apoyo a un hombre con discapacidad… para que siga pidiendo limosna entre autos y pobreza en Apatzingán, Michoacán 
Comentarios