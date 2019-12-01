Pemex atiende fuga en pozo de Minatitlán y descarta riesgos para la población

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 17:32:01

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya se encuentra atendiendo la fuga registrada en el pozo Concepción-134, ubicado en Minatitlán, Veracruz, el cual se encontraba fuera de operación desde 2003 debido al abatimiento de presión.

La empresa detalló que la fuga se originó por corrosión en conexiones superficiales. Asimismo, señaló que se han registrado eventos relacionados los días 8 y 11 de marzo, así como el 1 de abril, los cuales fueron atendidos mediante el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción.

Pemex aseguró que actualmente trabaja en la contención del incidente y descartó que exista algún riesgo para la población. Indicó que se mantienen activos los protocolos técnicos y de seguridad, así como el monitoreo permanente en la zona.

Finalmente, la petrolera precisó que continuará con las acciones necesarias para asegurar de manera definitiva el pozo y concluir con la restauración de las áreas impactadas.