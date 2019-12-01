Pemex anuncia recuperación de 2.51 millones de litros de hidrocarburo derramados en río Pantepec

Pemex anuncia recuperación de 2.51 millones de litros de hidrocarburo derramados en río Pantepec
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:49:26
Pantepec, Veracruz, a 29 de octubre 2025.- Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que logró recuperar 251 millones de litros de hidrocarburo que se derramaron en las aguas del río Pantepec, en el estado de Veracruz.

A través de un comunicado, la empresa productora propiedad del Estado precisó que tras poco más de una semana del derrame “ha recuperado 2 millones 519 mil 100 litros de hidrocarburo en diez puntos estratégicos ubicados a lo largo del río Pantepec y sus afluentes”.

Lo anterior, como parte de los trabajos de atención a la fuga registrada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz.

También informó que se mantienen en labores 755 trabajadores de Pemex, de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el Gobierno estatal.

Cabe recordar que, hace una semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) supervisaba labores de limpieza y acciones de atención al derrame de hidrocarburo en el citado río.

