PC federal emite advertencias y recomendaciones por bajas temperaturas en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 10:20:03
Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que mantiene una estrategia de atención conjunta entre los distintos niveles de gobierno ante los pronósticos de bajas temperaturas causadas por la presencia del frente frío 29.

De igual forma difundieron recomendaciones dirigidas a la población, entre ellas el uso de ropa térmica por capas y la atención especial a personas en situación de mayor riesgo, como menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

En viviendas donde se utilizan calentadores de gas, leña o braceros, se recomendó asegurar una ventilación adecuada y apagar estos dispositivos antes de dormir para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Para quienes transitan por carreteras, se advirtió sobre la presencia de lluvias, bancos de niebla y posibles tramos con asfalto congelado, factores que reducen la visibilidad y el control del vehículo. También se alertó sobre el riesgo de caída de árboles, estructuras ligeras o cableado eléctrico debido a las rachas de viento.

 

