Pastor pide a feligreses que den diezmo para comprarse dos iPhone 17; es "mandato divino", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:20:06
Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- Un pastor cristiano se volvió viral luego de que fuera captado en video mientras pide a sus feligreses que den diezmo, a fin de poder comprar dos iPhone 17 Pro Max, uno para él y otro para su esposa, al asegurar que Dios se lo pidió en sus sueños y por lo tanto es mandato divino.

En la videograbación que circula en redes sociales, el hombre religioso narró que Dios le dijo: “adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y uno para tu esposa”.

Además, señaló que el ser divino le aseguró que los dos teléfonos inteligentes serían donados por su culto a manera de ofrendas.

También comentó que quiere un celular para su esposa porque: “La sierva también necesita estar conectada con el cielo. Lo que se da en la casa de Dios se multiplica".

El pastor dejó claro que ambos celulares serían financiados con los diezmos de la congregación, ya que será una “inversión espiritual”.

“Hagamos la voluntad de Dios en este día. Amén”, concluyó.

Noventa Grados
