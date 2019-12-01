Participa personal de CEPCQ en Primer Entrenamiento Binacional de Bomberos

Participa personal de CEPCQ en Primer Entrenamiento Binacional de Bomberos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:32:35
Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) participaron en el Primer Entrenamiento Binacional de Bomberos, en la ciudad de Laredo, Texas, esto como parte de las acciones para impulsar la capacitación continua a fin de fortalecer a los cuerpos de emergencia de la entidad.

Durante cinco días, nueve elementos pertenecientes a la CEPCQ, así como a Bomberos y Paramédicos Voluntarios de Jalpan de Serra; Bomberos Voluntarios La Lagunita; Bomberos de Arroyo Seco y de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Corregidora, recibieron capacitación intensiva y 100 por ciento práctica, impartida por instructores especializados en el Centro Internacional de Entrenamiento para Oficiales de Seguridad y Bomberos de Laredo.

Como parte de este Primer Entrenamiento Binacional de Bomberos, se abordaron aspectos como: Seguridad y Uso del equipo estructural y Equipo de Respiración Autónoma; Entrada forzada de manera segura y eficaz; Búsqueda y rescate en condiciones de alto riesgo; Uso seguro de escaleras para rescate y Entrenamiento con simuladores flash-over con fuego activo, entre otros.

Durante este programa intensivo y práctico, se estudiaron también técnicas de rescate, operaciones contra incendios, ventilación, supresión de fuego y otras habilidades esenciales para los bomberos.

Con la participación en este tipo de actividades, la CEPCQ reafirma su compromiso con la seguridad, la prevención y la capacitación continua bajo estándares internacionales, que contribuya a la protección de las familias queretanas.

