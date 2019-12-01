Paciente queda varado en ambulancia por bloqueo en la autopista Guadalajara–Ocotlán; pasó la noche ahí pese a su urgencia

Paciente queda varado en ambulancia por bloqueo en la autopista Guadalajara–Ocotlán; pasó la noche ahí pese a su urgencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:33:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre del 2025.- Un paciente que era trasladado a Guadalajara para recibir atención médica denunció que la ambulancia en la que viajaba quedó detenida desde la noche anterior debido a un bloqueo en la autopista Guadalajara–Ocotlán, mismas que se encontraban bloqueadas por agricultores por un paro nacional.

En un video difundido en redes sociales, se observa que el paso está cerrado y que ni siquiera las unidades de emergencia han podido avanzar.

El paciente explicó que, pese a la urgencia de su traslado, los manifestantes no permitieron el paso de la ambulancia.

Cabe destacar que las vialidades ya han sido liberadas tras un acuerdo de agricultores con el Gobierno federal, no obstante, historias como las del paciente se repitieron a lo largo del territorio nacional.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece hombre tras ser atropellado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” son sentenciados a 13 años y 9 meses de prisión por homicidio y lesiones 
Reportan desaparición de la activista trans María Mendoza; fue vista por última vez en Puebla
Una mujer muerta y un herido, saldo de accidente automovilístico en Ixtlán, Michoacán
Más información de la categoria
Originales de San Juan, de la tradición en los 90's a ser sancionados por el Gobierno de Michoacán; alcaldesa de Apatzingán les pidió cantar corrido prohibido
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'
Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"
Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos
Comentarios