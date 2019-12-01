Paciente queda varado en ambulancia por bloqueo en la autopista Guadalajara–Ocotlán; pasó la noche ahí pese a su urgencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:33:53

Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre del 2025.- Un paciente que era trasladado a Guadalajara para recibir atención médica denunció que la ambulancia en la que viajaba quedó detenida desde la noche anterior debido a un bloqueo en la autopista Guadalajara–Ocotlán, mismas que se encontraban bloqueadas por agricultores por un paro nacional.

En un video difundido en redes sociales, se observa que el paso está cerrado y que ni siquiera las unidades de emergencia han podido avanzar.

El paciente explicó que, pese a la urgencia de su traslado, los manifestantes no permitieron el paso de la ambulancia.

Cabe destacar que las vialidades ya han sido liberadas tras un acuerdo de agricultores con el Gobierno federal, no obstante, historias como las del paciente se repitieron a lo largo del territorio nacional.