Organizaciones civiles condenan homicidio de Roxana Guzmán y exigen justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 07:19:51

Ciudad de México, a 4 de julio 2026.- Organizaciones civiles (ONG), como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras (RSF), condenaron el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, en Veracruz, y exigieron que se haga justicia y que no haya impunidad en el caso.

En ese sentido, también consideraron que el Estado mexicano es incapaz de proteger al gremio y remarcó que ya van tres comunicadores asesinados en 2026.

“Este crimen confirma la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y agrava el ya preocupante saldo de tres periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026″, denunció RSF en un comunicado.

Además, la ONG internacional exigió una investigación “exhaustiva, transparente e imparcial que permita identificar y procesar a todos los responsables materiales e intelectuales”.

“Nos solidarizamos con la familia de Roxana, para quien pedimos protección por parte de las autoridades”, concluyó RSF.

Mientras tanto, Artículo 19 calificó este crimen como un “grave ataque contra la libertad de expresión“, al tiempo que pidió que su asesinato “no permanezca en la impunidad”.

A través de redes sociales, solicitó a las autoridades a “abstenerse de promover o difundir narrativas que estigmaticen a la periodista o desvíen indebidamente las investigaciones”.