Ordenan suspender corrida de toros en Juriquilla, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 14:36:07
Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro emitió una resolución por la vía incidental, mediante la cual se le ordena al municipio de Querétaro suspender eventos en los que exista maltrato animal, en específico la corrida de toros anunciada para realizarse el próximo 30 de enero de 2026 en la zona de Juriquilla.

Esto, luego de que la plaza Provincia Juriquilla en Querétaro anunció que el próximo viernes 30 de enero se celebraría una destacada corrida a las 20:00 horas con un cartel de lujo, denominado encuentro entre Sevilla y Querétaro, en la que se presentarían los matadores Octavio García "El Payo", Juan Ortega, Pablo Aguado y Diego San Román, lidiando 8 toros de Los Encinos y cuyos boletos ya estaban disponibles con un costo que iba desde los 400 pesos.

De acuerdo con la información emitida por la autoridad judicial y en estricto apego al Estado de Derecho, el municipio de Querétaro acatará la resolución emitida por la autoridad federal, por lo que se instruyó a la Secretaría de Gobierno a no autorizar la celebración del evento referido.

La autoridad municipal precisó que quedan a salvo los derechos del promovente del festejo, y refrenda su convicción de respetar y cumplir las resoluciones emitidas por los tribunales.

