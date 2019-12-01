ONU-DH alienta a México a proteger derechos de personas víctimas de desaparición forzada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 09:20:30

Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó a las autoridades judiciales a proteger los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en el país.

A través de un comunicado, la organización internacional reconoció los avances en dicha materia en la República Mexicana, por lo que instó a las autoridades “a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales”.

De igual forma, pidió tomar en consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Ello incluye eliminar obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del ‘amparo buscador’ y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones”, apuntó la ONU-DH.

De igual forma, el organismo reconoció también el “papel fundamental” de las autoridades judiciales en la protección de las personas contra las desapariciones y destacó el rol “esencial” que desempeñan al garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares.

Asimismo, exhortó a seguir consolidando el “pleno reconocimiento” de los derechos de las familias y personas allegadas en los procesos judiciales, la aplicación efectiva de “la declaración especial de ausencia” y el acompañamiento gratuito a las víctimas por parte de las defensorías públicas.