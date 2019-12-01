ONU expresa solidaridad y condolencias por pérdida de vidas tras jornada violenta en México

ONU expresa solidaridad y condolencias por pérdida de vidas tras jornada violenta en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:25:30
Ciudad de México a 23 de febrero de 2026.- La representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México manifestó su solidaridad ante la compleja jornada de violencia registrada recientemente en el país y expresó sus condolencias por la pérdida de vidas.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la Naciones Unidas en México lamentó el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

En el comunicado, el organismo internacional reiteró su disposición para continuar acompañando al Gobierno de México en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada, siempre en apego al Estado de Derecho.

La ONU destacó su compromiso de cooperación institucional para contribuir a la construcción de condiciones que favorezcan la paz y la legalidad en el país.

Noventa Grados
