Dos cateos en El Marqués y Pedro Escobedo dejan tres personas detenidas

Dos cateos en El Marqués y Pedro Escobedo dejan tres personas detenidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 09:58:26
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El Marqués, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó dos cateos de manera simultánea en los municipios de El Marqués y Pedro Escobedo, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, logrando la detención de tres personas, entre ellas un adolescente.

Uno de los detenidos era requerido por el delito de violencia familiar, mientras que las otras personas  fueron detenidas por portación ilegal de armas; quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a los hechos investigados.

Durante las diligencias se aseguró un machete y un arma de fabricación artesanal (arma hechiza), los cuales serán analizados pericialmente e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Las acciones fueron encabezadas por esta Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal de El Marqués, garantizando el debido proceso en todo momento.

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