Omar García Harfuch arriba a Apatzingán para reunión de seguridad; excluyen a la alcaldesa Fanny Arreola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 12:43:13

Apatzingán, Michoacán, 28 de octubre del 2025.- Durante la mañana de este martes, arribó al municipio de Apatzingán, Michoacán, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para encabezar reuniones de seguridad en la región por órdenes directas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la búsqueda de erradicar las extorsiones a limoneros.

Lo interesante del tema es que a las reuniones de alta seguridad no fue invitada la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, caso contrario al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien si fue requerido.

La visita de García Harfuch se da en un contexto embravecido por el reciente asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de la región.

El titular de la SSPC arribó al municipio michoacano a bordo de una aeronave tipo Black Hawk, la cual descendió directamente en el Campo Militar No. 43.

En las reuniones de seguridad participarán el Gabinete de Seguridad Federal, elementos de la Sedena, Guardia Nacional, autoridades estatales y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.