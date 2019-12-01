Omar García Harfuch arriba a Apatzingán para reunión de seguridad; excluyen a la alcaldesa Fanny Arreola

Omar García Harfuch arriba a Apatzingán para reunión de seguridad; excluyen a la alcaldesa Fanny Arreola
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 12:43:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 28 de octubre del 2025.- Durante la mañana de este martes, arribó al municipio de Apatzingán, Michoacán, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para encabezar reuniones de seguridad en la región por órdenes directas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la búsqueda de erradicar las extorsiones a limoneros.

Lo interesante del tema es que a las reuniones de alta seguridad no fue invitada la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, caso contrario al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien si fue requerido.

La visita de García Harfuch se da en un contexto embravecido por el reciente asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de la región.

El titular de la SSPC arribó al municipio michoacano a bordo de una aeronave tipo Black Hawk, la cual descendió directamente en el Campo Militar No. 43.

En las reuniones de seguridad participarán el Gabinete de Seguridad Federal, elementos de la Sedena, Guardia Nacional, autoridades estatales y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: Piden apoyo para identificar a un hombre privado de la vida en Morelia, Michoacán
Semar realiza operativo de rescate tras ataque de Estados Unidos a lanchas del crimen organizado en el Pacífico
Encuentran partes humanas en Indaparapeo, Michoacán 
Vinculado a proceso presunto abusador sexual de dos niños en Maravatío, Michoacán
Más información de la categoria
Omar García Harfuch arriba a Apatzingán para reunión de seguridad; excluyen a la alcaldesa Fanny Arreola
'Melissa' toca tierra en Jamaica; es de categoría 5 con vientos de casi 300 km/h
Semar realiza operativo de rescate tras ataque de Estados Unidos a lanchas del crimen organizado en el Pacífico
Prohibida la venta de alcohol en negocios aledaños a panteones municipales de Morelia, durante Día de Muertos: Yankel Benítez
Comentarios