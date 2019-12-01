Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 11:20:34

Ciudad de México, a 17 de noviembre 2026.- Con el objetivo de atender a 5 mil 863 personas y realizar 12 mil 542 trámites, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Antonio Martínez Dagnino, desplegará el programa Oficina Móvil en 17 estados, del 17 al 20 de noviembre.

Los módulos itinerantes visitarán, durante estos cuatro días, 33 municipios. Las ubicaciones y horarios de cada unidad móvil pueden consultarse en el Portal del SAT.

Sin previa cita, las personas pueden realizar la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación. Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Debido a que el 16 de noviembre fue día feriado oficial, las unidades móviles iniciarán sus recorridos a partir del martes 17 de noviembre.

El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración, entre el SAT y gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.

Baja California. Los días 17, 18 y 20 de noviembre, el módulo itinerante estará en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, que se ubica en calle Xavier Villaurrutia núm. 1271, Col. Zona Urbana Río Tijuana.

Del 17 al 20 de noviembre, dará servicio en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que se encuentra en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era, municipio de San Quintín.

En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Tijuana II estará el 19 de noviembre. Podrá ser ubicado en Av. Ermita Norte s/n, Col. Tercera Etapa de la Zona Río, Ciudad de Tijuana.

Guerrero. A la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero llegará la unidad móvil el 17 de noviembre. Estará ubicada en Av. Ruiz Cortines s/n, Col. Alta Progreso, en Acapulco de Juárez.

Puebla. Los días 17 y 18 de noviembre, la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibirá un módulo de atención del SAT, el cual estará en Av. San Claudio s/n, Col. Ciudad Universitaria, Ciudad de Puebla.

En tanto, del 17 al 19 de noviembre, la unidad móvil brindará atención en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tlatlauquitepec, ubicadas en calle La Cumbre núm. 1, Col. Pezmatlán.

Los mismos días estará en el municipio de Tepeyahualco, donde atenderá a la población en calle Primera de Benito Juárez s/n, Col. Centro.

Tamaulipas. Del 17 al 19 de noviembre, el Auditorio Municipal de Reynosa, ubicado en Carretera Monterrey - Reynosa km 206, Col. Vista Hermosa, será sede de la Oficina Móvil del SAT, la cual ofrecerá trámites y servicios a la población de esta región.

También, llegará el 18 de noviembre a la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se ubica en calle sin nombre s/n, Col. Centro Universitario, Ciudad Victoria.

Estado de México. El 18 de noviembre llegará la Oficina Móvil a la Delegación Regional de Desarrollo Agropecuario que se encuentra en el municipio de Tenancingo. Estará en Privada Moctezuma s/n, Col. Barrio La Campana.

Morelos. La Oficina Móvil participará en la Segunda Jornada de Vinculación Profesional 2026, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Av. Universidad Tecnológica núm. 1, Col. Palo Escrito, municipio Emiliano Zapata.

Tlaxcala. El 18 de noviembre estará un módulo de atención en el municipio de Calpulalpan, donde brindará servicio en calle Plaza de la Constitución núm. 5, Col. Calpulalpan Centro.

Oficinas con horarios diferidos

Chiapas. En el municipio de Cintalapa de Figueroa habrá una Oficina Móvil del SAT que dará servicio del 17 al 20 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en calle 1A Norte Oriente núm. 5, Col. Cintalapa de Figueroa Centro

Michoacán. Del 17 al 20 de noviembre, el Módulo del SAT participará en las actividades del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030, en el municipio Arteaga, donde atenderá a la población de 9:00 a 15:00 horas, en calle Portal Guerrero núm. 10, Col. Centro.

Como parte de las Ferias del Bienestar que se realizan en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el módulo itinerante estará los días, 18 y 19 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en la Región Purépecha Los Reyes. Dará servicio en calle Benito Juárez núm. 25, Barrio de Abajo Sicuicho, municipio Los Reyes.

El 18 de noviembre arribará al municipio de Tocumbo, donde dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Francisco I Madero núm. 14, Col. Centro.

En el municipio de Nocupétaro estará el 19 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en calle Guillermo Prieto núm. 117, Col. Centro.

Oaxaca. La Oficina Móvil estará en las Campañas de Formalización que se realizarán en el municipio de San Juan Guichicovi, el 17 y 18 de noviembre. Dara servicio en Prolongación de Aldama s/n, Col. Centro, de 8:00 a 16:00 horas.

San Luis Potosí. A la Universidad Politécnica de San Luis Potosí llegará un módulo del SAT que brindará servicio del 17 al 20 de noviembre, de 8:30 a 17:00 horas, en calle Urbano Villalón núm. 500, Col. La Ladrillera, Ciudad de San Luis Potosí.

Veracruz. Del 17 al 20 de noviembre, el municipio de Minatitlán recibirá a la unidad móvil del SAT, la cual dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en Av. Miguel Hidalgo núm. 107, Col. Minatitlán Centro.

Ciudad de México. La Universidad del Pedregal, que se encuentra en calle Transmisiones, núm. 51, Col. Ex Hacienda San Juan Huipulco, Alcaldía Tlalpan, recibirá un módulo de atención del SAT que dará servicio el 18 de noviembre, de 9:00 a 16:00 horas.

Los días 19 y 20 de noviembre, la unidad móvil del SAT estará en las instalaciones de Petróleos Mexicanos

(Pemex), que se localizan en Av. Marina Nacional núm. 329, Col. Anzures, El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Guerrero. La Oficina Móvil del SAT participará en la Feria de Empleo Acapulco 2026, el próximo 18 de noviembre, donde dará servicio de 8:30 a 15:00 horas. Podrá ser localizada en Vasco Núñez de Balboa núm. 17, Col. Fraccionamiento Hornos, Ciudad de Acapulco. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

El 19 de noviembre estará en la Feria de Empleo Zihuatanejo 2026, que se realizará en Unidad Deportiva s/n, Col. La Deportiva, municipio Zihuatanejo de Azueta. Atenderá de 8:30 a 15:00 horas y solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

Estado de México. El 18 de noviembre, en el Centro Universitario Universidad Autónoma del Estado de México Zumpango, estará la unidad móvil del SAT, que dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en Camino Viejo a Jilotzingo s/n, Col. Vista Hermosa, municipio de Zumpango.

También, el 18 de noviembre estará en el municipio de Chiautla, de 9:00 a 16:00 horas. Podrá ser localizada en Av. Del Trabajo s/n, Col. San Andrés Chiautla Centro.

Sonora. En el municipio de Caborca habrá una Oficina Móvil del SAT, que dará servicio los días 18 y 19 de noviembre, de 8:00 a 18:00 horas, en calle Obregón s/n, Col. Centro.

Los mismos días, un módulo itinerante llegará al Instituto Tecnológico de Agua Prieta, donde atenderá a la comunidad de 10:00 a 19:00 horas. Estará ubicado en Av. Tecnológico y Carretera a Janos s/n, Col. Progreso, municipio de Agua Prieta.

El 18 de noviembre, estará en el Registro Civil del municipio de Empalme para dar servicio de 9:00 a 14:00 horas. El módulo estará ubicado en calle Nicolás Bravo núm. 130, Col. Centro.

Tamaulipas. El módulo itinerante llegará el 18 de noviembre a la Oficina Fiscal de Altamira, ubicada en calle Quintero s/n, Col. Altamira Centro. Atenderá de 9:00 a 15:00 horas.

El mismo día, la unidad móvil dará servicio en la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, que se encuentra en Libramiento Naciones Unidas y Boulevard Práxedis Balboa s/n, Col. Parque Bicentenario. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas y no se brindará generación de e.firma.

Aguascalientes. Al municipio de Calvillo arribará una Oficina Móvil del SAT el 19 de noviembre. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Principal núm. 105, Col. Calvillo Centro.

Coahuila. El 19 de noviembre, habrá un módulo de atención del SAT en Hospital General Saltillo del ISSSTE. Brindará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calle Fray Landín s/n, Col. Centro Metropolitano, Ciudad de Saltillo.