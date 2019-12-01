Obtiene suspensión provisional Jesús Martínez tras orden de aprehensión

Obtiene suspensión provisional Jesús Martínez tras orden de aprehensión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 21:40:53
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.- Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, obtuvo una suspensión provisional, después de promover un amparo en contra de la orden de aprehensión, la cual fue girada en su contra en días pasados, por lo que con ello, podrá continuar su proceso en libertad.

Fue el pasado 28 de octubre, cuando un juez giro una orden de aprehensión en su contra, debido a que señalan al directivo de presunta desobediencia de particulares agravada al no asistir a dos audiencias que estaban programadas, además de que no presentó una justificación formal al no asistir.

Según información del periodista Ignacio “Fantasma” Suárez y con información que se obtuvo del expediente 1096/2025, un juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la medida cautelar al directivo este 31 de octubre.

A pesar de esta suspensión que obtuvo Martínez, no existe un amparo definitivo a su favor, por lo que su proceso continuará.

