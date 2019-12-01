Número de residentes extranjeros en CDMX aumenta 65.5% en primer semestre de 2025

Número de residentes extranjeros en CDMX aumenta 65.5% en primer semestre de 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 08:16:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- El número de residentes extranjeros en la Ciudad de México aumentó en un 65,5 por ciento durante el primer semestre del 2025, al pasar de 114 mil 871 en 2024 a 190 mil 107, por lo que el presente es el año con más habitantes de otros países en la capital, desde el 2020.

Se detalló que un 16 por ciento de las personas en esta situación son de Venezuela, 12 por ciento de Colombia y 10 por ciento de China. 

Además, de que un 6 por ciento son originarios de Estados Unidos, España, Argentina y Cuba.

Cabe señalar que, desde el 2020, el ranking Expat Insider, elaborado por InterNations, calificó a la capital mexicana como el tercer mejor lugar para vivir y trabajar para extranjeros.

El crecimiento en la llegada de extranjeros a CDMX propició un auge de apertura de restaurantes y bares en zonas céntricas; sin embargo, también se ha visto reflejado en el alza en los precios de las rentas, fenómeno conocido como gentrificación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio consume una cartonera en el Parque Industrial Querétaro 
Ciclista pierde la vida atropellado en calzada Los Arcos, en Querétaro capital
Permanentes las acciones para combatir los delitos de alto impacto en Apatzingán: SSP
Ultiman a un hombre cerca de Ciudad Jardín, en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Incursiona Jalisco en la venta de bebés no nacidos: Embarazadas son asesinadas en la frontera y sus hijos vendidos en EEUU, denuncia periodista
Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales
Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Comentarios