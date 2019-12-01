Número de residentes extranjeros en CDMX aumenta 65.5% en primer semestre de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 08:16:06

Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- El número de residentes extranjeros en la Ciudad de México aumentó en un 65,5 por ciento durante el primer semestre del 2025, al pasar de 114 mil 871 en 2024 a 190 mil 107, por lo que el presente es el año con más habitantes de otros países en la capital, desde el 2020.

Se detalló que un 16 por ciento de las personas en esta situación son de Venezuela, 12 por ciento de Colombia y 10 por ciento de China.

Además, de que un 6 por ciento son originarios de Estados Unidos, España, Argentina y Cuba.

Cabe señalar que, desde el 2020, el ranking Expat Insider, elaborado por InterNations, calificó a la capital mexicana como el tercer mejor lugar para vivir y trabajar para extranjeros.

El crecimiento en la llegada de extranjeros a CDMX propició un auge de apertura de restaurantes y bares en zonas céntricas; sin embargo, también se ha visto reflejado en el alza en los precios de las rentas, fenómeno conocido como gentrificación.