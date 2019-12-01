Nuevos integrantes del PJF deben demostrar que hay un cambio de fondo, asevera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:16:35

Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es labor de los nuevos ministros, magistrados y jueces demostrar a partir del 1 de septiembre, que el Poder Judicial de la Federación (PJF) cambió de fondo.

“La nueva Corte, los nuevos jueces y magistrados, que se deben al pueblo, tienen que entrar a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial y creo que así va a ser”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que el próximo 31 de agosto terminará una era en el Poder Judicial marcada por la “corrupción, privilegio y nepotismo”.

Las declaraciones de la gobernante se dan luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la primera elección de ministros, jueces y magistrados, llevó a cabo el primero de junio pasado.