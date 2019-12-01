Nuevos integrantes del PJF deben demostrar que hay un cambio de fondo, asevera Sheinbaum

Nuevos integrantes del PJF deben demostrar que hay un cambio de fondo, asevera Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:16:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es labor de los nuevos ministros, magistrados y jueces demostrar a partir del 1 de septiembre, que el Poder Judicial de la Federación (PJF) cambió de fondo.

“La nueva Corte, los nuevos jueces y magistrados, que se deben al pueblo, tienen que entrar a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial y creo que así va a ser”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que el próximo 31 de agosto terminará una era en el Poder Judicial marcada por la “corrupción, privilegio y nepotismo”.

Las declaraciones de la gobernante se dan luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la primera elección de ministros, jueces y magistrados, llevó a cabo el primero de junio pasado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios