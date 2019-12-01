Nuevo Poder Judicial será mejor, asegura Sheinbaum; resalta cambio de era

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:15:38

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) será mejor que el anterior.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que se vive un cambio de era con la llegada de nuevos ministros, magistrados y jueces. Además, resaltó que no hay ningún otro país en el mundo donde se haya hecho una transformación de este tipo.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el objetivo de la reforma es que el PJF responda a la gente y no a un interés particular.

“El objetivo que tiene es que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés en particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder judicial, sino la justicia, la impartición de justicia”, puntualizó la gobernante.

De igual forma, la presidenta Sheinbaum comentó que los nuevos juzgadores tienen el reto principal de asegurar la impartición de justicia en el país.

“Además, tienen un reto: que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México, y creo que lo van a cumplir, es un buen momento para el país”, externó.

Cabe mencionar que los nueve ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cientos de personas juzgadoras rindieron protesta en el Senado de la República el pasado 1 de septiembre.