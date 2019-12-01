Nuevo caso de maltrato animal: pareja arroja a gatito a un barranco en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:48:39

Naucalpan, Estado de México, 28 de octubre del 2025.- En un nuevo caso de maltrato animal en México, una pareja fue captada en el momento que se deshicieron de un gatito, al aventarlo a un barranco en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Dicho caso habría ocurrido el pasado 23 de octubre, en punto de las 00:13 horas, cuando una mujer en compañía de un hombre encontraron la oportunidad perfecta para deshacerse del animalito en la calle Sierra Morena, la cual da hacia un barranco.

Las cámaras de seguridad del lugar muestran el momento donde la pareja camina sobre la calle, el hombre señala un espacio después del vehículo azul, para indicarle a la mujer que se dirijan a ese punto.

Una vez que llegan al punto deseado, se observa como el masculino toma con las dos manos una bolsa roja de teja que iba cargando, se acerca al barranco y tira de la bolsa a un animal color blanco.

Vecinos de la zona confirmaron que se trataba de un gato, el cual hallaron sin vida y procedieron a enterrarlo.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de maltrato animal se castiga con una pena de 6 meses a cuatro años de cárcel, así como se establece una multa de hasta 300 días.