Noroña presentó denuncia contra 'Alito' por altercado en el Congreso; pide desafuero para el priista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 07:42:40

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, anunció que ya interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, por el altercado que se registró el pasado 27 de agosto en la Cámara Alta.

El legislador federal pro Morena explicó a medios de comunicación que, tanto él, como su colaborador Emiliano González formalizaron la denuncia ante la autoridad, debido a que las agresiones ocurrieron en un recinto federal y contra funcionarios públicos, lo que configuran delitos graves.

En ese sentido, señaló que será el Ministerio Público Federal quien determine si decreta medidas precautorias de protección y si existen elementos para un eventual desafuero del dirigente nacional del PRI.

“Yo espero que eso suceda, yo creo que nosotros no debemos dejar pasar un hecho tan grave, me parece que se sentaría un precedente muy delicado”, declaró el senador del partido guinda.

Además, Fernández Noroña adelantó que la Comisión Permanente sesionará para discutir una resolución que condene las agresiones sufridas por él, por la diputada Dolores Padierna Luna y por González.

De acuerdo con la versión del legislador morenista, seis parlamentarios de la oposición subieron al presídium durante la sesión, tres de los cuales ni siquiera forman parte de la Comisión Permanente y lo encerraron.

“Me copan, cierran el lado derecho, cierran el lado izquierdo, está clarísima la violencia, y luego Alejandro Moreno dice que él es la víctima”, expuso.

“Es una cobardía que seis (legisladores) hayan subido a agredir al presidente de la cámara. El cobarde soy yo, el que huyó soy yo, dicen, pero no respondí a ninguna agresión”, expresó Fernández Noroña en un mensaje a los medios.