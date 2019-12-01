Noroña denunciará a 'Alito' Moreno por altercado en la Permanente

Noroña denunciará a 'Alito' Moreno por altercado en la Permanente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 07:19:19
Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará a Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el altercado que protagonizaron al término de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

En conferencia de prensa, el senador por parte de Morena comentó  que no hubo un enfrentamiento, sino que el líder priista llegó a confrontarlo y agredirlo.

“Me tiró un golpe, me rozó, me dio golpes en los brazos. (Dijo) ‘te voy a partir la madre, te voy a matar'”, acusó el legislador judicial.

Además, Fernández Noroña manifestó que en el altercado resultó lesionado su colaborador Emiliano González, quien también resultó con su equipo de trabajo destruido.

En ese sentido, el senador morenista señaló que presentará las denuncias correspondientes e incluso solicitará el desafuero de Moreno Cárdenas.

Noventa Grados
