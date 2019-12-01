Noche de las Estrellas: observación astronómica y 26 actividades en Morelia

Noche de las Estrellas: observación astronómica y 26 actividades en Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:39:27
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2026.- La Calzada Fray Antonio de San Miguel será sede de la edición 2026 de la Noche de las Estrellas, el próximo sábado 14 de noviembre, con actividades gratuitas a partir de las 16:00 horas. René A. Ortega Minakata, investigador y organizador del encuentro, informó que se instalarán 11 telescopios para observar la Luna y Saturno, además de un programa de 26 actividades para públicos de todas las edades.

En conferencia de prensa, se expuso que la jornada tendrá como eje temático la radioastronomía y el estudio del hidrógeno neutro en el universo, a 75 años de su primera detección. El evento se realizará simultáneamente en más de 120 sedes del país y en Morelia incluirá nueve conferencias sobre distintos temas astronómicos.

El investigador destacó que entre las actividades complementarias habrá un planetario móvil con funciones cada 15 minutos, bajo el título “Explorando el Sistema Solar: gigantes helados”, sesiones de cuentacuentos y dos presentaciones musicales, una de rock y pop y otra de música de alientos.

Para la organización participarán 214 personas voluntarias, con apoyo de elementos de seguridad pública y paramédicos. El acceso será libre y no se necesitará registro previo; la programación completa puede consultarse en las redes sociales de Noche de las Estrellas Morelia.

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