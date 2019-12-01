"No soy corrupto, la justicia lo demuestra": Pío López Obrador saca el pecho tras fallo a su favor por "sobres amarillos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:50:48

Ciudad de México, 20 de marzo del 2026.- Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente para insistir en que los videos donde se le observa recibiendo dinero forman parte de “un vil montaje mediático” luego de que se cerrara el caso en su contra por recibir aportaciones de dudosa procedencia en sobres amarillos durante una campaña presidencial de su familiar.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que autoridades federales han determinado en tres ocasiones que no ha cometido faltas administrativas ni delitos, por lo que sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

El también empresario afirmó que peritajes de la Fiscalía especializada concluyeron que los videos difundidos por Latinus presentan alteraciones como cortes de continuidad, desfases y subtítulos engañosos.

Finalmente, acusó al medio de vulnerar su reputación y reiteró que no es corrupto, al asegurar que “la justicia lo demuestra”.