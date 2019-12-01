¡No se le olvide el chaquetón! continuarán temperaturas frías en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:43:22

Ciudad der México, 28 de enero del 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que para este miércoles 28 de enero de 2026 la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30 se encuentra en proceso de modificación de sus características térmicas.

No obstante, el organismo advirtió que persistirá el ambiente frío a muy frío, con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, el istmo y el golfo de Tehuantepec.

Asimismo, un canal de baja presión ubicado sobre el occidente del golfo de México propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (región Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el estado de Guerrero.

Para el resto del territorio nacional, el SMN indicó que predominará cielo despejado a parcialmente nublado.

Pronóstico de lluvias para el 28 de enero de 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas