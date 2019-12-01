No se aplicará impuesto a videojuegos violentos: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 09:36:29

Ciudad de México, 23 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el gobierno federal decidió no aplicar el impuesto a los videojuegos, al considerar que resulta muy complicado diferenciar entre aquellos que contienen violencia y los que no.

Durante su declaración, la mandataria explicó que esta dificultad técnica y normativa llevó a replantear la medida, ya que no existe un criterio claro y objetivo que permita clasificar los videojuegos de manera adecuada para fines fiscales.

En lugar de imponer el gravamen, el gobierno optará por impulsar campañas informativas y preventivas dirigidas a jóvenes y adolescentes, enfocadas en concientizar sobre las posibles consecuencias del uso de videojuegos, particularmente aquellos con contenidos violentos.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que el objetivo es promover un consumo responsable y generar mayor información entre las familias, sin recurrir a medidas que resulten difíciles de aplicar o que puedan afectar de manera generalizada a la industria y a los usuarios.