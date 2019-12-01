Niegan a Silvano Aureoles la suspensión definitiva contra nuevas órdenes de arresto

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2025.- Una juez de distrito negó la suspensión definitiva contra nuevas órdenes de aprehensión que se hayan librado en contra de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán.

Por este motivo, la orden de arresto continúa vigente, debido a que en su demanda reclamó actos distintos a los que ya cuenta por delitos como asociación delictuosa, peculado, lavado de dinero y administración fraudulenta, estos derivados del presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil Estatal.

El pasado 20 de agosto, el ex mandatario, así como uno de sus ex colaboradores, tenían que acudir a una audiencia ante la juez del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, donde la Fiscalía General de la República (FGR), le imputaría los cargos antes mencionados, pero solamente sus abogados se presentaron.

Ante esta situación, la juez indicó que Aureoles Conejo, ya había solicitado tres amparos de febrero a la fecha, con lo que se suspendían las órdenes de arresto, y solamente quedaba el que le fue concedido la semana pasada, pero al no cumplir con sus obligaciones procesales, el recurso quedó sin efecto.

De acuerdo al Ministerio Público federal a la fecha hay al menos una orden de captura vigente contra el ex gobernador, la cual fue girada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava.