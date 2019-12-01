Niega Sheinbaum una alianza con Canadá contra aranceles de EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 14:38:15

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que exista la posibilidad de una alianza con Canadá en contra de los aranceles impuestos por Estados Unidos, además de que indicó que el objetivo es que se mantenga el tratado de América del Norte entre los tres países.

Ante la próxima llegada a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, la jefa del Ejecutivo dijo que lo que se busca es fortalecer el comercio México-Canadá.

“Evidentemente queremos mantener el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos, Canadá); afortunadamente se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión. Entonces los tres países queremos mantener el T-MEC y fortalecer el comercio con Canadá”.

Asimismo, la mandataria mexicana resaltó que en la reunión que tendrá con Carney hablarán sobre las exportaciones, las inversiones en México y que en el tema de la minería canadiense, no se han cumplido con todas las normas ambientales.