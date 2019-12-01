Niebla provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:51:41

Ciudad de México, 30 de octubre del 2025.– Un banco de niebla registrado la mañana de este jueves afectó las operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que provocó decenas de demoras y varias cancelaciones de vuelos.

El AICM informó que, debido a la baja visibilidad, los itinerarios se vieron modificados y pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

De acuerdo con el C5 capitalino, la niebla se extendió sobre el Circuito Interior y la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, zona donde se ubica el aeropuerto.

Según datos del portal FlightAware, antes de las 9:00 de la mañana se registraban 106 vuelos con retraso y 10 cancelaciones.

Entre los afectados se encontraban 54 vuelos de Aeroméxico, 35 de Aeroméxico Connect, 19 de Volaris y dos de Viva Aerobus.

Los itinerarios interrumpidos incluían destinos nacionales e internacionales como Houston, Huatulco, Denver, Dallas, Monterrey, Acapulco, Chihuahua, Vancouver, Chicago, Cancún, Panamá, Los Ángeles, Aguascalientes, Tampico, La Paz y Culiacán, entre otros.

El aeropuerto informó que las operaciones se normalizaron alrededor de las 8:14 horas, una vez que mejoraron las condiciones de visibilidad