Ni Salinas Pliego ni su equipo se han acercado a pagar impuestos, revela Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:47:12

Ciudad de México, a 10 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ni el empresario Ricardo Salinas Pliego ni su equipo de representantes se han acercado al gobierno federal para pagar su adeudo de impuestos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana declaró que el presidente operativo de Grupo Salinas tendría beneficios fiscales como descuentos si se decide a cubrir su adeudo.

Además, señaló que tiene más juicios que están en proceso de amparo, que con la nueva legislación en la materia se resolverán más rápido y que aún no llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Añadió que hay varios procedimientos “hacia adelante”, que están establecidos en el código financiero “una vez incluso que la Corte determine”.

“Son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario o de algún otro empresario, o alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el SAT”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.