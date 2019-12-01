Nace la tormenta tropical 'Gabrielle' en el Atlántico, ¿Afectará a México?

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 13:44:39

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- Se formó la tormenta tropical ‘Gabrielle’, en la zona central del océano Atlántico, informó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un comunicado en redes sociales, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), apuntó que el dentro del ciclón se localiza a 4 mil 230 kilómetros (km) al este de Cancún, Quintana Roo, y a mil 745 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, el grupo de islas más septentrional de las Antillas Menores.

Al corte de esta edición, presenta vientos máximos sostenidos 75 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 35 kilómetros por hora, aunque sus efectos se extienden a 280 kilómetros desde su centro.

Por lo anterior, el SMN indicó que, “debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para México”.

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos pronosticó “poco cambio en la fuerza durante las próximas 48 horas”, pero “para este fin de semana, se anticipa un entorno más propicio, que debe permitir una intensificación gradual”, con lo que “pronostica que ‘Gabrielle’ se convierta en un huracán para 96 horas”.