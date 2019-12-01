Municipio atiende reportes de jaurías de perros en distintos puntos de Querétaro

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 20:03:10

Querétaro, México, 3 de julio de 2026.- La titular de la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro, Lennyz Meléndez Chacón, informó que se han atendido reportes de jaurías de perros en distintos puntos de la demarcación, por lo que podrían considerarse un riesgo, al ser animales ferales.

Explicó que los reportes que han recibido son más casos de jaurías, es decir, grupos de perros en situación de calle, principalmente en San José el Alto, Carretas, Satélite y Santa Rosa Jáuregui, por lo que se han implementado operativos para resguardar a los animales.

“Básicamente son animales en situación de calle, que pueden considerarse ferales, es decir, que no han sido domesticados, que no han tenido contacto con las personas y por lo tanto sí representan un mayor riesgo”, dijo.

Explicó que algunas intervenciones no se concretan porque habitantes de las colonias impiden que los perros sean retirados, al señalar que los han adoptado de manera comunitaria, aunque no se responsabilizan de su cuidado.

“La calle no es un lugar seguro para los animales, al final están expuestos a enfermedades, accidentes, crueldad, maltrato, entonces sí es un tema tener animales en vía pública, porque al final se reproducen y comenzamos a tener más animales en situación de calle lo que se vuelve un tema de salud pública y seguridad”.

Las autoridades municipales precisaron que no se han registrado ataques contra personas y exhortaron a la ciudadanía a reportar la presencia de jaurías al 070, para que puedan ser atendidas.

“Afortunadamente no (hay reportes de ataques a personas), pero estamos conscientes de que puede llegar a pasar sobre todo cuando se trata de perros ferales”.