Mundial de futbol 2026 permitirá dar imagen positiva de México, considera Ebrard

Ciudad de México, a 23 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, consideró que el mundial de futbol de 2026, organizado por los tres países de Norteamérica, es una gran “ventana” para ofrecer “una imagen positiva” de México en contraste con la “negativa” que dan las series que hacen apología a la violencia.

“Millones de personas pudieron ver lo que era México en el Mundial de 1986. Ahora nos ofrece una oportunidad para ofrecer una imagen de México a una nueva generación, para competir con las series de carteles del narco, y su imagen negativa de México”, subrayó el funcionario federal.

Durante su participación en la conferencia global de inversores del Milken Institute celebrada en Ciudad de México, el secretario Ebrard reiteró que la justa mundialista “es una ventana para presentar qué está ocurriendo en México y qué tipo de país somos” en oposición a las populares series televisivas de ficción sobre el crimen organizado en el país y que han sido muy criticadas por el Gobierno de México.

“El Mundial es muy importante, no solo en términos de impacto económico sino de la imagen que se tiene fuera de nuestro país. En términos positivos, no negativos”, agregó el titular de Economía.

Cabe señalar que el Estadio Azteca, ubicado en la capital del país, acogerá el partido inaugural de la Copa del Mundo de fútbol el 11 de junio de 2026.