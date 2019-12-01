Multimillonarios mexicanos aumentaron su riqueza 101% desde 2020: Oxfam México

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- La fortuna de los multimillonarios mexicanos creció un 101 por ciento en términos reales desde el 2020, año en el que inició la pandemia de Covid-19, informó Oxfam México en su estudio “Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México”.

“Desde el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020, la riqueza concentrada en los milmillonarios creció 101 por ciento en términos reales. En ese mismo periodo, Carlos Slim aumentó su fortuna 66 por ciento, mientras el mayor ganador entre los milmillonarios fue Germán Larrea, al multiplicar su fortuna 2.4 veces en ese plazo”, se exhibió en el texto.

En contraste, en la República Mexicana 18.8 millones de personas viven sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad; 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres que dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado, según remarca la investigación.

La organización que forma parte de un movimiento global para acabar con la desigualdad con presencia en más de 80 países, resaltó que las personas más ricas del país se vuelven más acaudaladas a costa del tiempo, la precariedad y la incertidumbre de millones de personas.

“La desigualdad económica socava la actividad económica y limita la reducción de la pobreza, erosiona la democracia y la cohesión social y debilita la capacidad colectiva para enfrentar la crisis climática. Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder de decidir qué, cómo y en qué condiciones funciona la economía”, aseveró Oxfam México.

Igualmente, en el estudio la organización considera que México es uno de los “países más desiguales del mundo”, debido a su modelo económico que beneficia la rentabilidad del capital por encima del bienestar público.

“Los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tantos ni tan ricos como hoy. Hay 22 milmillonarios con una fortuna conjunta de 219 mil millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos o al tamaño de las economías de Jalisco y Guanajuato juntas”, comparó la ONG especializada.