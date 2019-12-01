Multará el SAT a quien exija constancia de situación fiscal para expedir facturas

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- El administrador del Servicio al Contribuyente de Querétaro, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, Ángel David Salcedo Arredondo aseguró que los empleadores, negocios o particulares que exijan la constancia de situación fiscal como requisito obligatorio para expedir una factura a personas físicas o morales podrán ser objeto de sanciones económicas de hasta 122 mil 440 pesos.

Señaló que el artículo 83, fracción IX del Código Fiscal de la Federación considera como una infracción condicional la emisión de la constancia a la entrega de la cédula de identificación fiscal y que tiene una sanción para que lo realice que va de los 21 mil 420 pesos a los 122 mil 440 pesos.

“Se ha vuelto una situación recurrente que el patrón, algún negocio o hasta entre particulares, exijan que se entregue la cédula de identificación fiscal al momento de que se pide una factura, pero esto es algo que no debería de ocurrir porque este documento no tiene caducidad y es algo que no pierde vigencia. Solamente tendría que tramitarse con un cambio de domicilio fiscal, alguna actualización de régimen o de actividades económicas, la modificación o incorporación de la CURP, entre otros, por lo que no es necesario obtenerla cada vez que se emite una factura. Es por ello que hemos iniciado esta campaña para que los contribuyentes nos ayuden también a denunciar a quien incurra en esta situación”, precisó.

Destacó que esta campaña es para que los datos sensibles, como la dirección del contribuyente, no estén a la mano de personas que podrían derivar en algunas situaciones delictivas como fraudes, suplantación de identidades, hasta extorsiones, puesto que esta información puede utilizarse para fines que afecten al propietario.

Explicó que los documentos necesarios para la expedición de facturas son el registro federal de causantes, el código postal del domicilio fiscal, el nombre o razón social y el régimen fiscal del contribuyente.

Señaló que las personas que tengan esta conducta recurrente y que les dificulte trámites como pago de honorarios o servicios pueden hacer la denuncia correspondiente para que las autoridades tomen cartas en el asunto.