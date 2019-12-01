Mujeres cada vez más se atreven a denunciar violencia en su contra en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 8 de marzo del 2026.- No es que la violencia contra la mujer haya ido en aumento, sino más bien ha incrementado el número de denuncias pese a que sigue existiendo una cifra negra, reconoció Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

“El fiscal del estado ha señalado que la mayor cantidad de carpetas de investigación que abre la Fiscalía son para relacionados con delitos de violencia familiar. Nosotros hemos ido perfeccionando el delito, incluso ya ampliamos el catálogo de conceptos y agravantes. Establecimos hace unas semanas, por ejemplo, lo que es la violencia contra mujeres embarazadas como más grave dentro de lo que es la comisión del delito de violencia familiar”.

“Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese sentido? Visibilizarlo, porque también hay una cifra negra. Es decir, a pesar de que es el delito más denunciado, sigue habiendo muchísimos casos que no se denuncian, porque me parece que tenemos que seguir creando políticas públicas que respalden fundamentalmente a la mujer”.

Explicó que de acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal señalan que de 2022 a 2025 la violencia familiar se ha incrementado en el estado en un 27.85 por ciento.

Además, dijo se tiene que garantizar el acompañamiento cuando se genera una denuncia y sobre todo crear con perspectiva de género y con convenciones como la de Belém Do Pará que se llevó a cabo en Brasil, este tipo de protección, porque derivado de la denuncia lo que viene después es una incertidumbre social, psicológica y económica para los denunciantes.

“Tenemos que tener como Estado la garantía de que podemos acompañarlos para que, además de denunciar, puedan tener un cobijo con casa, vestido y sustento mientras se integran a la vida laboral”.

Cuestionado ante la posibilidad de que se persiguiera de oficio, el legislador panista comentó que se platicará con la Fiscalía, pero que se tiene que destinar más recursos para el acompañamiento a los denunciantes.

“Hay que analizar, efectivamente no es mala la postura que hay en otros Estados de que sea por oficio, es un punto, platicaremos con la Fiscalía, pero aunque fuera de oficio creo que todavía nos falta un paso muy importante como Estado mexicano y como Estado de Querétaro para poder destinar más recursos para este acompañamiento que es legalmente obligatorio y que desgraciadamente por la alta comisión del delito los recursos con los que cuentan la Secretaría de la Mujer, el DIF, las Procuradoras del Menor y la Familia todavía son insuficientes para atender este tema y lamentable circunstancia que vive la sociedad, fundamentalmente en Querétaro, y que es algo que afecta el tejido social y que ataca el núcleo más importante de la sociedad que es la familia”.