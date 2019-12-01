Mujer sufre más de 200 picaduras tras ataque de abejas en Culiacán

Mujer sufre más de 200 picaduras tras ataque de abejas en Culiacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:41:50
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Culiacán, Sinaloa, 21 de abril del 2026.-  Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atacada por un enjambre de abejas en una zona urbana de la ciudad, donde recibió más de 200 picaduras, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió cuando, por causas aún no determinadas, las abejas reaccionaron de forma agresiva y rodearon a la víctima.

Vecinos solicitaron apoyo al percatarse de la situación, lo que derivó en un operativo conjunto en el que participaron elementos de emergencia y personal militar, quienes utilizaron equipo de protección para poder rescatar a la mujer.

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada debido al riesgo que representan las múltiples picaduras, principalmente por posibles reacciones alérgicas.

Autoridades iniciaron investigaciones para determinar qué provocó el comportamiento del enjambre y evitar que se repitan incidentes similares.

Especialistas recomiendan a la población mantener distancia ante la presencia de abejas y reportar cualquier enjambre a las autoridades correspondientes para prevenir riesgos.

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