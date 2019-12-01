Morena acusa a ‘Alito’ Moreno de usar grupos de choque para provocar violencia en la movilización de la Generación Z

Ciudad de México, 27 de noviembre del 2025.- Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de operar y contratar grupos de choque y porros, a quienes presuntamente habría ofrecido un pago de 10 mil pesos para generar violencia durante la marcha de la generación Z del pasado 15 de noviembre.

En conferencia de prensa, aseguraron que Moreno encabezó una reunión donde encargó la organización a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos. Estos, a su vez, habrían contactado a Ángel Gutiérrez, El Faria, dirigente priísta en Gustavo A. Madero, y a un liderazgo identificado como Chico Baby, quienes movilizaron a la Organización de Estudiantes Técnicos (Odet), al Frente Juvenil Revolucionario conocido como Los 300 y a diversos grupos porriles que operan en planteles del IPN, la UNAM, el Colegio de Bachilleres y los Cetis.

El vocero morenista, Paulo García, afirmó que la intención de Moreno era reunir a 400 personas, “pero ni eso lograron, llegaron a 100”.

Acompañado de la coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, García explicó que toda la información proviene de testimonios de simpatizantes y militantes priístas que “temen por su seguridad”, por lo que responsabilizaron directamente a Alejandro Moreno de cualquier agresión que pudieran sufrir.

“Toda esta mafia, todos estos actores políticos que están intentando crear inestabilidad en esta ciudad, en este país, hoy salen al descubierto (…). Que toda la gente conozca cómo fue, quiénes son y que su intención económica es con una intención política”, declaró.

Añadió: “Que no nos vengan a decir que están preocupados y que piden ayuda a otros países, cuando hoy demostramos que quienes son los principales originarios de la violencia son Acción Nacional y el PRI”.

Los legisladores de Morena adelantaron que en los próximos días se integrará una comisión especial para realizar una investigación exhaustiva sobre estos grupos de choque “que atentan contra el derecho constitucional a la manifestación pacífica y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía”.