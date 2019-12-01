Monzón y sistemas atmosféricos dejarán lluvias fuertes e intensas en gran parte del país este domingo

Monzón y sistemas atmosféricos dejarán lluvias fuertes e intensas en gran parte del país este domingo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 07:56:30
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Ciudad de México, domingo 19 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo el monzón mexicano, en combinación con diversos sistemas atmosféricos, mantendrá condiciones para lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, principalmente en el noroeste, occidente y centro del país.

Se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el este y sureste de Sonora, el norte de Sinaloa y el oeste y suroeste de Chihuahua.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el noroeste de Durango, mientras que Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Oaxaca registrarán precipitaciones fuertes.

También se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.

El organismo meteorológico indicó que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte y noreste del país, con temperaturas extremas en el noreste de Baja California.

En cuanto a la depresión tropical Seis-E, ubicada al sur de la península de Baja California, las autoridades señalaron que no representa peligro para el territorio nacional.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, conducir con precaución, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades.

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